МО: За сутки силы ПВО сбили 530 дронов ВСУ

За минувшие сутки российские силы ПВО ликвидировали 530 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что в указанный период российские военные сбили семь авиационных бомб и два реактивных снаряда HIMARS американского производства.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА ВСУ в районе Череповецкой индустриальной зоны пострадали пять человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
