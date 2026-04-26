МО: За сутки силы ПВО сбили 530 дронов ВСУ
26 апреля 202612:59
Екатерина Галайда-Перера
За минувшие сутки российские силы ПВО ликвидировали 530 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что в указанный период российские военные сбили семь авиационных бомб и два реактивных снаряда HIMARS американского производства.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА ВСУ в районе Череповецкой индустриальной зоны пострадали пять человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
