NASA: Запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-34» был безупречным

Известно, что «Грузовик» доставит на станцию свыше 2,5 тонн грузов, в том числе топливо для ее дозаправки, санитарно-гигиенические средства, кислород для внутренней атмосферы МКС, продукты питания и питьевую воду для экипажа.

В настоящий момент на станции находится экипаж из семи человек. Речь идет о космонавтах «Роскосмоса» Сергее Кудь-Сверчкове, Сергее Микаеве и Андрее Федяеве, а также об астронавтах NASA Кристофере Уилльямсе, Джессике Меир и Джеке Хэтэуэй. Кроме того, на МКС сейчас работает и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев в интервью НСН рассказал, что сейчас упростили требования к уровню здоровья космонавтов, но значительно повысили требования по знаниям, так как теперь нужны не просто летчики, а инженеры.