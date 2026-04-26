Дмитриев предрек Великобритании и ЕС энергетический коллапс в мае

В мае 2026 года Великобританию и Евросоюз накроет «цунами энергетического кризиса». Об этом на своей странице в одной из соцсетей написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, для региона это обернется колоссальными потерями. Политик заметил, что ЕС и Великобритании следует скорректировать неправильный подход и меры, чтобы выжить.

«Вместо того чтобы постоянно искать внешнего врага для оправдания внутренних неудач, необходима деэскалация», - заявил Дмитриев.

Так он отреагировал на публикацию телеканала «Newsmax» в Сети со словами президента Франции Эммануэля Макрона, который утверждал, что лидеры России, США и КНР являются частью некоего «глобального сдвига», действующего против интересов Европы.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН рассказал, что столица Германии не готова к отказу от казахской нефти, которая идет по российскому трубопроводу «Дружба», так как рабочие места заводов и аэропортов зависят от этого топлива.

ФОТО: РИА Новости
