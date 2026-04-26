Минобороны: ВС РФ поразили места хранения и запуска БПЛА ВСУ
Российские вооружённые силы нанесли удары по местам хранения и запуска украинских беспилотников дальнего действия, а также по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Согласно заявлению ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск поразили цели в 140 районах. Ударам подверглись пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.
Ранее в Минобороны заявили, что силы ПВО за сутки сбили 530 дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
