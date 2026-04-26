Президент Ирана: Тегеран не будет вести переговоры под давлением и блокадой

По словам Пезешкиана, продолжение политики давления со стороны США противоречит заявленному желанию Вашингтона вести дипломатический диалог и только усиливает недоверие в иранском обществе и среди официальных лиц.

Между США и Ираном действует перемирие, первоначально объявленное 8 апреля на две недели. Позже президент Дональд Трамп продлил его на неопределённый срок. Переговоры представителей двух стран, прошедшие 11–12 апреля в Пакистане при посредничестве Исламабада, завершились без результата.

Накануне Трамп отменил запланированную поездку в Пакистан своих спецпосланников - Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, заявив, что иранская сторона может связаться с Вашингтоном напрямую, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».