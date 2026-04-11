МО: За сутки силы ПВО сбили 259 дронов ВСУ

За минувшие сутки российские силы ПВО ликвидировали 259 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В Калужской области после атаки БПЛА загорелся трансформатор

Кроме того, в ведомстве уточнили, что российские военные сбили 12 управляемых авиационных бомб ВСУ.

Ранее в Минобороны рассказали, что ВС РФ атаковали объекты промышленности и энергоинфраструктуры Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
