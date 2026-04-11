В Калужской области после атаки БПЛА загорелся трансформатор
Трансформатор электроподстанции загорелся после беспилотной атаки в Людиновском муниципальном округе Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
«Сегодня ночью в одном из населенных пунктов... в результате атаки БПЛА произошло возгорание одного трансформатора электроподстанции», - написал губернатор в своем канале в Мах.
Отключений потребителей от электроэнергии после ЧП не зафиксировано. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над территорией России, в том числе над Калужской областью, сбили 99 беспилотников ВСУ.
