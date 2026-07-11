Минобороны России: Зеленский стянул почти все западные комплексы ПРО к Киеву

В Минобороны РФ сообщили, что практически все западные комплексы противоракетной обороны сосредоточены в районе Киева — такую ситуацию связывают с действиями Владимира Зеленского.

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В заявлении ведомства подчёркивается, что удары высокоточным оружием большой дальности (воздушного, морского и наземного базирования) наносятся не только по объектам в Киеве, который считается особо защищённым именно за счёт сконцентрированных там западных средств ПРО.

Напомним, ранее Министерство обороны России информировало о том, что в ночь на 11 июля российские подразделения нанесли массированные удары высокоточным оружием по предприятиям военно‑промышленного комплекса, расположенным в столице Украины, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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