Минобороны России: Зеленский стянул почти все западные комплексы ПРО к Киеву

В заявлении ведомства подчёркивается, что удары высокоточным оружием большой дальности (воздушного, морского и наземного базирования) наносятся не только по объектам в Киеве, который считается особо защищённым именно за счёт сконцентрированных там западных средств ПРО.



Напомним, ранее Министерство обороны России информировало о том, что в ночь на 11 июля российские подразделения нанесли массированные удары высокоточным оружием по предприятиям военно‑промышленного комплекса, расположенным в столице Украины, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

