Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Испании победила команду Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу со счетом 2:1 и вышла в полуфинал турнира.

Счет в матче на 30-й минуте открыл полузащитник испанцев Фабиан Руис, однако на 41-й минуте форвард Бельгии Шарль Де Кетеларе восстановил паритет.