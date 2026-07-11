Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Испании победила команду Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу со счетом 2:1 и вышла в полуфинал турнира.

Счет в матче на 30-й минуте открыл полузащитник испанцев Фабиан Руис, однако на 41-й минуте форвард Бельгии Шарль Де Кетеларе восстановил паритет.

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Победную точку в игре на 88-й минуте поставил Микель Мерино. Матч омрачился травмами для бельгийцев — еще на разминке повреждение получил Юри Тилеманс, а на 71-й минуте из-за травмы поле покинул вратарь Тибо Куртуа.

В полуфинале чемпионата мира сборная Испании сыграет с командой Франции, которая ранее обыграла Марокко благодаря голам Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa/picture-alliance
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