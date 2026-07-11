Кроме того, в результате удара также были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, которые использовались для доставки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью НСН заметил, что стычки населения Украины с ТЦК будут лишь нарастать, поскольку мобилизация — это одно из обязательств для получения финансирования от западных партнеров.