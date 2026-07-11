МО: ВС РФ поразили предприятия военной промышленности в Киеве
Минувшей ночью 11 июля ВС России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными БПЛА и поразили предприятия украинской военной промышленности в Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Кроме того, в результате удара также были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, которые использовались для доставки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов.
Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью НСН заметил, что стычки населения Украины с ТЦК будут лишь нарастать, поскольку мобилизация — это одно из обязательств для получения финансирования от западных партнеров.
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