В Татарстане междугородний пассажирский автобус попал в ДТП

В Татарстане в Черемшанском районе междугородний пассажирский автобус, в котором находились 46 человек, включая двоих водителей и двоих детей, съехал в кювет и перевернулся. Об этом говорится в канале главного управления МЧС России по региону в «Максе».

Авария произошла на автодороге Кузайкино – Нурлат вблизи села Ибраево Каргали. Известно, что автобус следовал по маршруту из Самары в Набережные Челны. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

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В ведомстве рассказали, что в результате ДТП нет погибших, за медпомощью обратились 15 человек. Отмечается, что из них трое находятся в тяжелом состоянии, детей среди пострадавших нет.

К ликвидации последствий аварии привлекли 39 человек и 14 единиц техники от РСЧС, в том числе одно воздушное судно, также девять человек и три единицы техники задействованы МЧС РФ.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что число пострадавших после ДТП с автобусом в Москве превысило 30 человек.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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