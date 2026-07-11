В Татарстане междугородний пассажирский автобус попал в ДТП

В Татарстане в Черемшанском районе междугородний пассажирский автобус, в котором находились 46 человек, включая двоих водителей и двоих детей, съехал в кювет и перевернулся. Об этом говорится в канале главного управления МЧС России по региону в «Максе».

Авария произошла на автодороге Кузайкино – Нурлат вблизи села Ибраево Каргали. Известно, что автобус следовал по маршруту из Самары в Набережные Челны. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.