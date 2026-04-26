МО: За 2 часа силы ПВО сбили почти 50 дронов ВСУ

Утром 26 апреля российские силы ПВО ликвидировали 49 украинских дронов над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 07:00 до 09:00 часов по московскому времени в воскресенье. По данным МО, БПЛА ВСУ за два часа были сбиты над Белгородским, Вологодским и Ярославским регионами, а также над Крымом и Черным море.

Полсотни поврежденных домов: ВСУ выпустили по РФ более 200 БПЛА

До этого в Минобороны России объявили, что минувшей ночью 26 апреля в период с 20:00 25 апреля до 07:00 по Москве 26 апреля средства ПВО отразили атаку 203 украинских беспилотников. По данным министерства, дроны ВСУ удалось уничтожить над Белгородским, Брянским, Владимирским, Вологодским, Воронежским, Калужским, Липецким, Московским и Новгородским регионами.

Кроме того, в ведомстве добавили, что часть БПЛА ВСУ также была ликвидирована над Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областями, Крымом и Черным морем.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе в результате ночной атаки украинских беспилотников было повреждено более 50 жилых домов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ПВОМинобороны РФВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры