МО: За 2 часа силы ПВО сбили почти 50 дронов ВСУ

До этого в Минобороны России объявили, что минувшей ночью 26 апреля в период с 20:00 25 апреля до 07:00 по Москве 26 апреля средства ПВО отразили атаку 203 украинских беспилотников. По данным министерства, дроны ВСУ удалось уничтожить над Белгородским, Брянским, Владимирским, Вологодским, Воронежским, Калужским, Липецким, Московским и Новгородским регионами.

Кроме того, в ведомстве добавили, что часть БПЛА ВСУ также была ликвидирована над Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областями, Крымом и Черным морем.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе в результате ночной атаки украинских беспилотников было повреждено более 50 жилых домов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».