В Череповце при атаке БПЛА ВСУ на трубопровод пострадали 5 человек

В Вологодской области в результате ночной атаки БПЛА ВСУ в районе Череповецкой индустриальной зоны на трубопровод с серной кислотой пострадали пять человек. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Георгий Филимонов.

По его словам, силы ПВО сбили там около 14 украинских дронов.

Филимонов сообщил, что при атаке украинских беспилотников был поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой. Инцидент произошел на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО «Апатит».

В результате ЧП пострадали пять человек, один из которых находится в тяжелом состоянии, добавил губернатор. Он уточнил, что всех пострадавших госпитализировали. Известно, что они получили ожоги серной кислотой.

«Возгорания не было. Замеры воздуха показали, что превышения ПДК нет», - написал политик.

Ранее в Минобороны России сообщили, что утром 26 апреля российские силы ПВО за два часа сбили почти 50 дронов ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
