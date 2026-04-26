В Колумбии в результате теракта погибли минимум 14 человек

В Колумбии в результате взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на юго-западе страны погибли минимум 14 человек. Об этом в одной из соцсетей сообщил губернатор региона Октавио Гусман.

По его словам, еще около 40 граждан пострадали во время теракта. Политик добавил, что среди раненых — пятеро несовершеннолетних. Гусман рассказал, что взрывное устройство было приведено в действие в момент нахождения на трассе множества людей, что привело к «гуманитарной катастрофе».

Президент страны Густаво Петро назвал случившееся терактом и обвинил в произошедшем леворадикальную группировку FARC, связанную, по его словам, с наркокартелями. Активизацию боевиков в Колумбии объясняют президентскими выборами, которые должны состояться в конце мая 2026 года.

Гусман уточнил, что регион столкнулся с резкой эскалацией террористической активности. По словам политика, в последние несколько часов нападения и столкновения были зафиксированы также в населенных пунктах Эль-Тамбо, Калото, Попаян, Гуачене, Меркадерес и Миранда.