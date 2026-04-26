В Колумбии в результате теракта погибли минимум 14 человек

В Колумбии в результате взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на юго-западе страны погибли минимум 14 человек. Об этом в одной из соцсетей сообщил губернатор региона Октавио Гусман.

По его словам, еще около 40 граждан пострадали во время теракта. Политик добавил, что среди раненых — пятеро несовершеннолетних. Гусман рассказал, что взрывное устройство было приведено в действие в момент нахождения на трассе множества людей, что привело к «гуманитарной катастрофе».

Президент страны Густаво Петро назвал случившееся терактом и обвинил в произошедшем леворадикальную группировку FARC, связанную, по его словам, с наркокартелями. Активизацию боевиков в Колумбии объясняют президентскими выборами, которые должны состояться в конце мая 2026 года.

Гусман уточнил, что регион столкнулся с резкой эскалацией террористической активности. По словам политика, в последние несколько часов нападения и столкновения были зафиксированы также в населенных пунктах Эль-Тамбо, Калото, Попаян, Гуачене, Меркадерес и Миранда.

Новое покушение? Трампа эвакуировали во время стрельбы

Глава Кауки призвал правительство Колумбии к немедленным и решительным действиям, подчеркнув, что местные госпитали работают на пределе возможностей. Гусман также потребовал срочного присутствия министра обороны в регионе для координации усилий по обеспечению безопасности.

До этого издание «Caracol» писало, что ответственность за серию терактов лежит на группировке «Хайме Мартинес», состоящей из бывших членов расформированной повстанческой организации «Революционные вооруженные силы Колумбии», не принявших мирное соглашение с правительством 2016 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Киеве мужчина расстрелял прохожих и взял заложников.

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
