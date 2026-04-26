Министр обороны РФ Белоусов прибыл в КНДР
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в КНДР с рабочим визитом, сообщает Минобороны РФ.
Он прилетел в республику 26 апреля. В аэропорту Пхеньяна Белоусова встретил глава минобороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.
Известно, что в ходе визита российский министр проведет в Пхеньяне встречи с высшим руководством Северной Кореи и командованием вооруженных сил республики. Кроме того, Белоусов примет участие в торжественных и памятных мероприятиях.
Андрей Белоусов 29 ноября 2024 года уже посещал Пхеньян для проведения ряда двусторонних встреч с представителями военного и военно-политического руководства Северной Кореи. Тогда во время визита российский министр возложил в столице КНДР цветы к монументу Освобождения.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР.
