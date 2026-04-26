Онищенко перечислил основные смертоносные болезни на ближайшие 5 лет

При этом эпидемиолог заметил, что за 20 лет перечень болезней с высокой смертностью не изменился. Академик уточнил, что даже в период распространения COVID-19 грипп наносил не меньше вреда.

Онищенко также отметил, что заболевание оспа обезьян уже зашло в человеческую популяцию, но на первом месте — холера. Однако, по его словам, для России ее пандемия почти не актуальна.

Ранее врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в интервью НСН напомнила, что столбняк и коклюш присутствуют все время, поэтому очень важно вакцинироваться не только детям, но и взрослым, так как болезнь может протекать очень тяжело.