Онищенко перечислил основные смертоносные болезни на ближайшие 5 лет
В ближайшие пять лет основными смертоносными болезнями будут сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания, а также грипп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на академика РАН, эпидемиолога, зампрезидента РАО Геннадия Онищенко.
Он подчеркнул, что у гриппа меняются штаммы, но это заболевание будет на первом месте. Онищенко добавил, что гриппозная инфекция эскалирует развитие кардиологических заболеваний и дает осложнения.
При этом эпидемиолог заметил, что за 20 лет перечень болезней с высокой смертностью не изменился. Академик уточнил, что даже в период распространения COVID-19 грипп наносил не меньше вреда.
Онищенко также отметил, что заболевание оспа обезьян уже зашло в человеческую популяцию, но на первом месте — холера. Однако, по его словам, для России ее пандемия почти не актуальна.
Ранее врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в интервью НСН напомнила, что столбняк и коклюш присутствуют все время, поэтому очень важно вакцинироваться не только детям, но и взрослым, так как болезнь может протекать очень тяжело.
