В РФ утвердили ценз оседлости для получения детских пособий
Правительство России утвердило норму, согласно которой иностранцы смогут получать единое пособие на детей только спустя пять лет после вступления в российское гражданство. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 апреля 2027 года.
До этого в правилах указывалось, что выплата полагается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет, если они нуждаются в соцподдержке, являются гражданами России и постоянно проживают на территории страны. Однако, согласно нововведению, для получения права на единое пособие, необходимо постоянное проживание на территории России в статусе гражданина не менее пяти лет, пишут «Известия».
При этом требование о пятилетнем периоде не распространяется на тех, кто получил гражданство по рождению или в результате признания гражданином, речь в том числе идет о жителях Донбасса и Новороссии. Требования об указанном сроке также не распространяются на участников программы по переселению соотечественников, бойцов СВО и членов их семей.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном обучении вдов участников СВО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
