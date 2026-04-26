В РФ утвердили ценз оседлости для получения детских пособий

До этого в правилах указывалось, что выплата полагается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет, если они нуждаются в соцподдержке, являются гражданами России и постоянно проживают на территории страны. Однако, согласно нововведению, для получения права на единое пособие, необходимо постоянное проживание на территории России в статусе гражданина не менее пяти лет, пишут «Известия».

При этом требование о пятилетнем периоде не распространяется на тех, кто получил гражданство по рождению или в результате признания гражданином, речь в том числе идет о жителях Донбасса и Новороссии. Требования об указанном сроке также не распространяются на участников программы по переселению соотечественников, бойцов СВО и членов их семей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном обучении вдов участников СВО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».