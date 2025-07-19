МО: ВС РФ поразили выпускающие части ракет предприятия ВПК Украины

Ночью 19 июля российские военные нанесли удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины, которые выпускают составные части ракет и ударных БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В Ростовской области атака БПЛА ВСУ привела к обесточиванию поездов и пожарам в домах

По данным ведомства, все назначенные объекты были поражены.

К тому же в Минобороны добавили, что российским военным удалось поразить здание ТЦК и авиаремонтное предприятие, а также повредить инфраструктуру военного аэродрома ВСУ.

Ранее в МО объявили о поражении ВС РФ двух пусковых установок зенитного ракетного комплекса IRIS-T, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВоенныеРоссияСпецоперацияМинобороны РФ

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