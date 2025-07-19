МО: ВС РФ поразили выпускающие части ракет предприятия ВПК Украины
Ночью 19 июля российские военные нанесли удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины, которые выпускают составные части ракет и ударных БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, все назначенные объекты были поражены.
К тому же в Минобороны добавили, что российским военным удалось поразить здание ТЦК и авиаремонтное предприятие, а также повредить инфраструктуру военного аэродрома ВСУ.
Ранее в МО объявили о поражении ВС РФ двух пусковых установок зенитного ракетного комплекса IRIS-T, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru