СМИ: ЕС может поменять позицию по энергетике из РФ из-за конфликта в Иране

Евросоюз опасается, что это заставит регион пересмотреть жесткую позицию в отношении восстановления энергетических отношений с Москвой. В настоящее время фиксируется изменение логистических маршрутов судов. По данным издания, за последние дни несколько танкеров с энергоносителями изменили курс, отказавшись от европейского направления в пользу азиатских рынков.

Чем дольше будет продолжаться конфликт вокруг Ирана, тем больше мир будет зависеть как от нефти, так и от нефтепродуктов из России.

Ранее Минфин США временно разрешил Индии закупать застрявшую в море нефть РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

