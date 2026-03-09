СМИ: ЕС может поменять позицию по энергетике из РФ из-за конфликта в Иране
Длительное закрытие Персидского залива из-за боевых действий может заставить Европейский союз пересмотреть политику в отношении энергетического сотрудничества с Россией, сообщает The Wall Street Journal.
Евросоюз опасается, что это заставит регион пересмотреть жесткую позицию в отношении восстановления энергетических отношений с Москвой. В настоящее время фиксируется изменение логистических маршрутов судов. По данным издания, за последние дни несколько танкеров с энергоносителями изменили курс, отказавшись от европейского направления в пользу азиатских рынков.
Чем дольше будет продолжаться конфликт вокруг Ирана, тем больше мир будет зависеть как от нефти, так и от нефтепродуктов из России.
Ранее Минфин США временно разрешил Индии закупать застрявшую в море нефть РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
