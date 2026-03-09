Осколки беспилотника повредили автобус в Сочи
9 марта 202601:01
Фрагменты сбитых беспилотных летательных аппаратов обнаружены в ряде районов Сочи, сообщил в Telegram мэр Андрей Прошунин.
По его словам, это произошло после отражения воздушной атаки. Осколками БПЛА поврежден рейсовый автобус, никто не пострадал. В момент инцидента в салоне находились пять пассажиров.
Кроме того, выявлено повреждение контактной линии на железнодорожных путях в районе станции Лоо. Принимаются меры для предотвращения задержек поездов.
Ранее силы ПВО за 4 часа сбили 170 дронов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
