В Швейцарии заявили, что удары США и Израиля по Ирану нарушают международное право

Удары США и Израиля по Ирану нарушают международное право, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление министра обороны Швейцарии Мартина Пфистера.

Отказ от сдержанности: Как Иран ответит США по плану погибшего Хаменеи

Он назвал американо-израильские атаки противоречащими одному из принципов Устава ООН, связанному с отказом от применения силы. Глава военного ведомства призвал все стороны прекратить удары ради защиты мирных граждан.

Ранее стало известно, что американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) убедил президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

