В Швейцарии заявили, что удары США и Израиля по Ирану нарушают международное право
Удары США и Израиля по Ирану нарушают международное право, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление министра обороны Швейцарии Мартина Пфистера.
Он назвал американо-израильские атаки противоречащими одному из принципов Устава ООН, связанному с отказом от применения силы. Глава военного ведомства призвал все стороны прекратить удары ради защиты мирных граждан.
Ранее стало известно, что американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) убедил президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
