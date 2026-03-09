Совет экспертов назначил сына Хаменеи новым лидером Ирана

Сына погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба избрали новым лидером республики, сообщает совет экспертов.

Трамп заявил о желании лично участвовать в выборе нового лидера Ирана

Решение принято на чрезвычайном заседании аятолла. Отмечается, что Моджтаба был избран единогласно.

56-летний Моджтаба Хаменеи — второй сын погибшего Али Хаменеи.

Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан сообщил, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи необходимо рассматривать как объявление войны всем мусульманам-шиитам в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Ближний ВостокИран

