Совет экспертов назначил сына Хаменеи новым лидером Ирана
9 марта 202600:45
Сына погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба избрали новым лидером республики, сообщает совет экспертов.
Решение принято на чрезвычайном заседании аятолла. Отмечается, что Моджтаба был избран единогласно.
56-летний Моджтаба Хаменеи — второй сын погибшего Али Хаменеи.
Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан сообщил, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи необходимо рассматривать как объявление войны всем мусульманам-шиитам в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
