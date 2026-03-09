Совет экспертов назначил сына Хаменеи новым лидером Ирана

Путин подписал закон об извещениях для россиян о розыске Около 50 рейсов отменено и задержано в аэропортах Кубани из-за воздушной опасности США не намерены отказываться от санкций против РФ из-за войны в Иране Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано возле Камчатки Рак обнаружен у блогера Лерчек после родов Ученые выяснили, что общение с неприятными людьми ускоряет старение