Путин рассказал о манипуляциях Киева Европой
9 марта 202602:42
Украина манипулирует европейскими странами, сообщил журналисту Павлу Зарубину президент России Владимир Путин.
Российский лидер отметил, что происходящее выглядит весьма странно. У Путина складывается впечатление, что наблюдается именно ситуация, когда «хвост виляет собакой», а не наоборот.
Ранее в ЕС заявили, что Украина не сможет вступить в сообщество к 2027 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Швейцарии заявили, что удары США и Израиля по Ирану нарушают международное право
- Украина призвала не допускать Россию на Венецианскую биеналле
- Цена нефти Brent превысила $102 впервые с 2022 года
- Путин рассказал о манипуляциях Киева Европой
- СМИ: В Британии запасов газа осталось на два дня
- СМИ: ЕС может поменять позицию по энергетике из РФ из-за конфликта в Иране
- Осколки беспилотника повредили автобус в Сочи
- Совет экспертов назначил сына Хаменеи новым лидером Ирана
- СМИ: Удары по Ирану привели к напряженности между США и Израилем
- Глава МИД Ирана: Россия помогает во многих разных направлениях