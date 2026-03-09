СМИ: В Британии запасов газа осталось на два дня
Британия имеет запасы газа, которых хватит на два дня, сообщает Daily Mail.
По данным издания, в хранилищах осталось около 6,7-7 тысяч гигаватт-часов газа, аналогичное количество хранится в виде сжиженного природного газа. Это покроет только около двух дней внутреннего потребления. Ситуация связана с перебоями на мировом рынке энергоресурсов. На Ближнем Востоке часть перевозящих СПГ танкеров меняют маршруты и направляются в Азию, где цены выше, а Британии приходится переплачивать за поставки.
ЕС может поменять позицию по энергетике из РФ из-за конфликта в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: В Британии запасов газа осталось на два дня
- СМИ: ЕС может поменять позицию по энергетике из РФ из-за конфликта в Иране
- Осколки беспилотника повредили автобус в Сочи
- Совет экспертов назначил сына Хаменеи новым лидером Ирана
- СМИ: Удары по Ирану привели к напряженности между США и Израилем
- Глава МИД Ирана: Россия помогает во многих разных направлениях
- СМИ: Ядерный объект в Исфахане серьёзно повреждён ударами США и Израиля
- Самолёт Azur Air из Тюмени в Нячанг, подавший сигнал тревоги, сел в Янгоне
- СМИ: Фамилия нового верховного лидера Ирана останется Хаменеи
- СМИ: Самолёт Azur Air из Тюмени в Нячанг подал сигнал тревоги у берегов Мьянмы