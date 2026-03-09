СМИ: В Британии запасов газа осталось на два дня

Британия имеет запасы газа, которых хватит на два дня, сообщает Daily Mail.

Цены видели? Путин пригрозил досрочно оставить Европу без газа

По данным издания, в хранилищах осталось около 6,7-7 тысяч гигаватт-часов газа, аналогичное количество хранится в виде сжиженного природного газа. Это покроет только около двух дней внутреннего потребления. Ситуация связана с перебоями на мировом рынке энергоресурсов. На Ближнем Востоке часть перевозящих СПГ танкеров меняют маршруты и направляются в Азию, где цены выше, а Британии приходится переплачивать за поставки.

ЕС может поменять позицию по энергетике из РФ из-за конфликта в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
