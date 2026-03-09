СМИ: В Британии запасов газа осталось на два дня

По данным издания, в хранилищах осталось около 6,7-7 тысяч гигаватт-часов газа, аналогичное количество хранится в виде сжиженного природного газа. Это покроет только около двух дней внутреннего потребления. Ситуация связана с перебоями на мировом рынке энергоресурсов. На Ближнем Востоке часть перевозящих СПГ танкеров меняют маршруты и направляются в Азию, где цены выше, а Британии приходится переплачивать за поставки.

ЕС может поменять позицию по энергетике из РФ из-за конфликта в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

