Цена нефти Brent превысила $102 впервые с 2022 года

Стоимость нефти сорта Brent на лондонской бирже ICE превысила $102 за баррель, сообщает ТАСС.

ОАЭ и Кувейт сокращают добычу нефти из-за закрытия Ормузского пролива

Это произошло впервые с 30 августа 2022 года. Скачек цен произошел на 9,46%. 6 марта стоимость Brent была $90 за баррель.

Длительное закрытие Персидского залива из-за боевых действий может заставить Европейский союз пересмотреть политику в отношении энергетического сотрудничества с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

