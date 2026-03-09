Цена нефти Brent превысила $102 впервые с 2022 года
9 марта 202603:01
Стоимость нефти сорта Brent на лондонской бирже ICE превысила $102 за баррель, сообщает ТАСС.
Это произошло впервые с 30 августа 2022 года. Скачек цен произошел на 9,46%. 6 марта стоимость Brent была $90 за баррель.
Длительное закрытие Персидского залива из-за боевых действий может заставить Европейский союз пересмотреть политику в отношении энергетического сотрудничества с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
