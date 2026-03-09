Тегеран намерен привлечь международные организации к расследованию бомбежки школы

Власти Ирана собирают доказательства удара по школе для девочек в Минабе, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя правительства Фатеме Мохаджерани.

Посол Ирана назвал военным преступлением убийство 165 девочек в результате удара по школе

По ее словам, это необходимо, чтобы передать их в международные организации. Рассматривается вопрос нарушения международного права. Отмечается, что в результате удара погибли 168 учеников, а также 14 учителей и сотрудников. 12 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Иран в ударе по школе для девочек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

