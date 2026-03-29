МО: ВС РФ освободили Ковшаровку в Харьковской области

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ковшаровка в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

СМИ: На Украине начали готовить мобилизацию для женщин

В ведомстве рассказали, что в операции по освобождению приняли участие подразделениями группировки войск «Запад». Накануне также стало известно о взятии под контроль населенного пункта Брусовка в ДНР.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо допустил прекращение конфликта на Украине в 2026 году, пишет Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
