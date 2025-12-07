МО: ВС РФ «Кинжалом» поразили объекты ТЭК Украины
Ночью 7 декабря российские военные аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» поразили объекты транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что ВС РФ также поразили предприятие, задействованное в производстве ударных беспилотников дальнего действия. По данным МО, для ударов в том числе использовались БПЛА и высокоточное оружие наземного базирования. Кроме того, известно, что ВС России поразили военный аэродром ВСУ.
Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили «Кинжалом» объекты ВПК Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Аватар 3: Огонь и пепел» может стать одним из самых дорогих фильмов
- Скончался советский кинорежиссёр Вячеслав Криштофович
- СМИ: Военные в Бенине заявили об отстранении президента от власти
- Песков: В стратегии нацбезопасности США есть формулировки о диалоге с РФ
- МО: ВС РФ «Кинжалом» поразили объекты ТЭК Украины
- Минобороны: ВС РФ освободили Ровное и Кучеровку
- СМИ: Налоговая закрыла одну из компаний Филиппа Киркорова
- Вильфанд: На грядущей неделе снег покроет 92% РФ
- Адвокат: Лурье ожидает признания ВС РФ законности сделки по квартире Долиной
- Макрон объявил о проведении переговоров с Зеленским по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru