МО: ВС РФ «Кинжалом» поразили объекты ТЭК Украины

Ночью 7 декабря российские военные аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» поразили объекты транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве добавили, что ВС РФ также поразили предприятие, задействованное в производстве ударных беспилотников дальнего действия. По данным МО, для ударов в том числе использовались БПЛА и высокоточное оружие наземного базирования. Кроме того, известно, что ВС России поразили военный аэродром ВСУ.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили «Кинжалом» объекты ВПК Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

