МО: ВС РФ эвакуировали турецкий бронеавтомобиль «Kirpi» из Курской области

В одном из приграничных районов Курской области российские военные ремонтно-эвакуационной группы ВДВ группировки войск «Днепр» эвакуировали турецкий бронеавтомобиль «Kirpi». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что автомобиль уже был доставлен в расположение гвардейского десантно-штурмового полка. Известно, что его эвакуация проводилась в два этапа. Сначала российские военные провели инженерную разведку района, а потом непосредственно эвакуировали турецкую бронемашину. В ведомстве добавили, что ВС РФ «под непрекращающимся огнем ВСУ» смогли заменить колеса и доставить авто в ремонтное подразделение.