МО: ВС РФ эвакуировали турецкий бронеавтомобиль «Kirpi» из Курской области
В одном из приграничных районов Курской области российские военные ремонтно-эвакуационной группы ВДВ группировки войск «Днепр» эвакуировали турецкий бронеавтомобиль «Kirpi». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что автомобиль уже был доставлен в расположение гвардейского десантно-штурмового полка. Известно, что его эвакуация проводилась в два этапа. Сначала российские военные провели инженерную разведку района, а потом непосредственно эвакуировали турецкую бронемашину. В ведомстве добавили, что ВС РФ «под непрекращающимся огнем ВСУ» смогли заменить колеса и доставить авто в ремонтное подразделение.
В Минобороны России подчеркнули, что на «Kirpi» практически полностью сохранился боекомплект и отсутствуют критические повреждения. При этом в ведомстве заметили, что в ближайшее время будет принято решение о дальнейшем использовании турецкой техники.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российские военные захватили трофейное западное оружие в Угледаре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru