МО: Войска РФ взяли под контроль поселок Вишневое в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Вишневое в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, операция была проведена подразделениями группировки войск «Центр».
29 октября стало известно об освобождении ВС России Селидовского городского совета, в который входит поселок Вишневое. Населенный пункт находится примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение, так как у ВСУ там был один из крупнейших укрепрайонов.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью НСН рассказал, что ВС России все больше окружают Торецк, особенно с юга.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru