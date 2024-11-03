МО: Войска РФ взяли под контроль поселок Вишневое в ДНР

29 октября стало известно об освобождении ВС России Селидовского городского совета, в который входит поселок Вишневое. Населенный пункт находится примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение, так как у ВСУ там был один из крупнейших укрепрайонов.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью НСН рассказал, что ВС России все больше окружают Торецк, особенно с юга.