МО: В Курской области российские танкисты заняли огневые позиции для ударов по ВСУ

В Курской области танкисты ВС России заняли огневые позиции для ударов по ВСУ. Соответствующее видео опубликовали представители Минобороны РФ.

По данным ведомства, российская армия приняла боевое положение на танкоопасных направлениях в приграничном районе региона. В Министерства обороны подчеркнули, что экипажи ВС России полностью готовы к работе и ведению огня по противнику с небольшой дальности и с закрытых позиций.

Ночью 10 августа экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России уже нанес удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ под Курском. Атака была совершена авиационной бомбой ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.