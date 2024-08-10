МО: В Курской области российские танкисты заняли огневые позиции для ударов по ВСУ

В Курской области танкисты ВС России заняли огневые позиции для ударов по ВСУ. Соответствующее видео опубликовали представители Минобороны РФ.

По данным ведомства, российская армия приняла боевое положение на танкоопасных направлениях в приграничном районе региона. В Министерства обороны подчеркнули, что экипажи ВС России полностью готовы к работе и ведению огня по противнику с небольшой дальности и с закрытых позиций.

Ночью 10 августа экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России уже нанес удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ под Курском. Атака была совершена авиационной бомбой ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

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6 августа украинские военные проникли на территорию приграничных районов Курской области. В связи с этим там объявили режим ЧС федерального характера. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

«Известия» сообщали, что, по последним данным, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 946 солдат и 102 единицы военной техники.

Ранее в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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