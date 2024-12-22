МО сообщило об ударе по иностранным легионам и цехам производства БПЛА
22 декабря 202415:06
ВС России нанесли удар по цехам, в которых производились беспилотники, а также поразили скопления иностранных легионов на территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, российским военным удалось поразить инфраструктуру военных аэродромов, склады с дронами, а также скопления живой силы и военной техники противника почти в 140 районах.
Ранее МО сообщило, что за минувшие сутки российские силы ПВО сбили 100 беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru