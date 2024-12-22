МО сообщило об ударе по иностранным легионам и цехам производства БПЛА

ВС России нанесли удар по цехам, в которых производились беспилотники, а также поразили скопления иностранных легионов на территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Минобороны доложило об успехах группировки «Север» в Харьковской области

По данным ведомства, российским военным удалось поразить инфраструктуру военных аэродромов, склады с дронами, а также скопления живой силы и военной техники противника почти в 140 районах.

Ранее МО сообщило, что за минувшие сутки российские силы ПВО сбили 100 беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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