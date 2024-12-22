Минобороны доложило об успехах группировки «Север» в Харьковской области

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение нескольким формированиям механизированной бригады ВСУ на Харьковском направлении. Об этом доложила пресс-служба российского оборонного ведомства в официальном Telegram-канале.

ВС РФ освободили населенный пункт Островского в ДНР

Также огневое поражение нанесено бригадам теробороны Украины на том же направлении. Под удар попали группировки ВСУ в районах населенных пунктов Борщевая, Волчанск и Казачья Лопань. Украинские войска потеряли до 55 военнослужащих, пять гаубиц и шесть автомобилей.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили о том, что ВС РФ освободили в ДНР населенный пункт Островского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУВооруженные Силы РФМинобороны РФ

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