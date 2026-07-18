МО: Силы ПВО сбили 774 БПЛА ВСУ и 13 авиационных бомб

Российские силы ПВО уничтожили 774 украинских беспилотника и 13 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные дроны поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Кроме того, рассказали в Минобороны, российские военные ударили по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.

Ранее в МО сообщили, что ВС РФ поразили под Очаковом пусковую установку комплекса «Нептун-2», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:БомбаБеспилотникиПВОВСУМинобороны РФ

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