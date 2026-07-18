МО: Силы ПВО сбили 774 БПЛА ВСУ и 13 авиационных бомб

В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные дроны поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Кроме того, рассказали в Минобороны, российские военные ударили по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.

Ранее в МО сообщили, что ВС РФ поразили под Очаковом пусковую установку комплекса «Нептун-2», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».