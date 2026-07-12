МО: Силы ПВО сбили 585 БПЛА ВСУ и 11 авиационных бомб

В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные дроны поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Кроме того, в министерстве рассказали, что российские военные ударили по местам хранения БПЛА дальнего действия, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 158 районах.

Ранее в МО сообщили, что минувшей ночью 12 июля ВС РФ поразили объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».