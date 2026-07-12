В Ленобласти из-за мощных гроз без света остались 42,5 тысячи человек
В Ленинградской области из-за мощных гроз без света остались 42,5 тысячи человек. Об этом в своем канале в «Максе» написал глава региона Александр Дрозденко.
Стихия началась в Ленобласти в ночь на 12 июля. Там прошел мощный грозовой фронт.
«Я тоже столкнулся со стихией: впервые сам увидел, молния ударила так, что обесточило половину дома. Энергетики работали всю ночь, работа продолжается», - поделился политик.
По его словам, в первую очередь восстанавливаются линии электропередачи высокого класса напряжения, потом — восстановительные сети. При этом Дрозденко рассказал, что в зоне особого внимания остаются Ломоносовский, Гатчинский, Лужский и Кингисеппский районы.
Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Китае из-за приближающегося тайфуна «Бави» застряли сотни российских туристов.
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