В Ленобласти из-за мощных гроз без света остались 42,5 тысячи человек

Стихия началась в Ленобласти в ночь на 12 июля. Там прошел мощный грозовой фронт.

«Я тоже столкнулся со стихией: впервые сам увидел, молния ударила так, что обесточило половину дома. Энергетики работали всю ночь, работа продолжается», - поделился политик.

По его словам, в первую очередь восстанавливаются линии электропередачи высокого класса напряжения, потом — восстановительные сети. При этом Дрозденко рассказал, что в зоне особого внимания остаются Ломоносовский, Гатчинский, Лужский и Кингисеппский районы.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Китае из-за приближающегося тайфуна «Бави» застряли сотни российских туристов.