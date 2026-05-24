МО: Силы ПВО сбили 320 дронов ВСУ и 7 авиационных бомб
Российские силы ПВО ликвидировали 320 беспилотников ВСУ, семь управляемых авиационных бомб и шесть ракет реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что силы Черноморского флота в восточной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер ВСУ.
К тому же, по данным министерства, силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС России, а также ударные БПЛА поразили объекты нефтепереработки, энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Кроме того, российские военные уничтожили склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149 районах, добавили в Минобороны.
Ранее в МО подтвердили, что ВС РФ ночью 24 мая поразили цели на Украине баллистической ракетой средней дальности «Орешник», аэробаллистическими ракетами «Искандер» и «Кинжал», а также крылатыми ракетами «Циркон», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
