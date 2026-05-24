МО: Силы ПВО сбили 320 дронов ВСУ и 7 авиационных бомб

Российские силы ПВО ликвидировали 320 беспилотников ВСУ, семь управляемых авиационных бомб и шесть ракет реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве добавили, что силы Черноморского флота в восточной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер ВСУ.