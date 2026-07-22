В Краснодаре эвакуировали логистический центр Wildberries
В Краснодаре логистический центр Wildberries эвакуирован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ.
Там указали, что это требование безопасности. Другие подробности не приводятся.
Оперштаб Кубани в платформе «Макс» со ссылкой на главу города Евгения Наумова заявил, что в Краснодаре объявлена угроза атаки БПЛА. В городе включили сирену системы оповещения.
Ранее стало известно, что удар беспилотных летательных аппаратов по логистическому хабу Wildberries в Подмосковье вызвал обеспокоенность у крупнейших российских поставщиков продуктов питания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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