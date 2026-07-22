В Краснодаре эвакуировали логистический центр Wildberries

В Краснодаре логистический центр Wildberries эвакуирован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ.

СМИ: Поставщики продуктов готовится к ударам по крупнейшим складам

Там указали, что это требование безопасности. Другие подробности не приводятся.

Оперштаб Кубани в платформе «Макс» со ссылкой на главу города Евгения Наумова заявил, что в Краснодаре объявлена угроза атаки БПЛА. В городе включили сирену системы оповещения.

Ранее стало известно, что удар беспилотных летательных аппаратов по логистическому хабу Wildberries в Подмосковье вызвал обеспокоенность у крупнейших российских поставщиков продуктов питания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
ТЕГИ:БеспилотникиКраснодар

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