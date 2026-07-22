Беспилотники повредили две многоэтажки и складской комплекс в Краснодаре
22 июля 202606:17
Денис Постольский
Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины повредили два многоэтажных дома и складской комплекс в Краснодаре, сообщает Telegram-канал Mash.
Обломки БПЛА также попали в два частных дома в станице Динской. После падения беспилотника в Краснодаре загорелся склад. Ещё один пожар вспыхнул на территории предприятия в Армавире.
До этого стало известно, что в Краснодаре эвакуировали логистический центр Wildberries,
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