Беспилотники повредили две многоэтажки и складской комплекс в Краснодаре

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины повредили два многоэтажных дома и складской комплекс в Краснодаре, сообщает Telegram-канал Mash.

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Обломки БПЛА также попали в два частных дома в станице Динской. После падения беспилотника в Краснодаре загорелся склад. Ещё один пожар вспыхнул на территории предприятия в Армавире.

До этого стало известно, что в Краснодаре эвакуировали логистический центр Wildberries,

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:АтакаКраснодарБеспилотники

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