Армия России нанесла удар по газоперерабатывающей установке на Украине

Армия России нанесла точечные удары по крупным объектам энергетической инфраструктуры Украины, находящимся на территории Сумской и Харьковской областей, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерства обороны РФ.

МО: ВС РФ ударили по газоперерабатывающему заводу и логистическому центру ВСУ

На территории Харьковской области под удар попала газоперерабатывающая установка в селе Ефремовка. Производственное оборудование было полностью выведено из строя.

В районе населенного пункта Зарудье Сумской области атакована электрическая подстанция мощностью 330 кВ, которую поразил беспилотный летательный аппарат «Герань-4 Сикер». В результате критически важные узлы объекта были повреждены.

21 июля ВС РФ нанесли удары по портам Украины и задействованным в интересах ВСУ судам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости/Станислав Красильников
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияРоссийская АрмияВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры