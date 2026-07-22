Армия России нанесла удар по газоперерабатывающей установке на Украине
Армия России нанесла точечные удары по крупным объектам энергетической инфраструктуры Украины, находящимся на территории Сумской и Харьковской областей, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерства обороны РФ.
На территории Харьковской области под удар попала газоперерабатывающая установка в селе Ефремовка. Производственное оборудование было полностью выведено из строя.
В районе населенного пункта Зарудье Сумской области атакована электрическая подстанция мощностью 330 кВ, которую поразил беспилотный летательный аппарат «Герань-4 Сикер». В результате критически важные узлы объекта были повреждены.
21 июля ВС РФ нанесли удары по портам Украины и задействованным в интересах ВСУ судам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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