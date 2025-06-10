МО РФ: Вторая группа российских военнопленных возвращена из Украины
Россия вернула с подконтрольной Украине территории вторую группу российских военнослужащих в возрасте до 25 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что взамен была передана аналогичная численность украинских военнопленных. В ведомстве указали, что это второй обмен, осуществлённый в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле договорённостей - первый состоялся 9 июня.
«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии... Затем они будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны», - говорится в сообщении.
Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Россия и Украина проведут обмен попавшими в плен молодыми солдатами до 25 лет по формуле «всех на всех», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru