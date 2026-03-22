МО: ПВО сбили 244 БПЛА ВСУ и 8 авиабомб
Российские силы ПВО ликвидировали 244 украинских БПЛА и восемь авиационных бомб ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Кроме того, добавили в ведомстве, ВС РФ поразили объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК), используемые в интересах ВСУ.
По данным МО, российской армии также удалось нанести поражение по местам подготовки и запуска дронов дальнего действия и пунктам временной дислокации противника, в том числе иностранных наемников, в 144 районах.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Потаповка в Сумской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Два жилых дома обрушились в историческом центре Стамбула
- Юрист: Кормление голубей у дома может обернуться штрафом до 3 тысяч рублей
- Минобороны: Силы ПВО за 6 часов сбили 74 украинских БПЛА
- Симоньян: Роман о Тигране Кеосаяне выйдет в годовщину его смерти
- МО: ПВО сбили 244 БПЛА ВСУ и 8 авиабомб
- МО: ВС РФ освободили Потаповку в Сумской области
- СМИ: Неизвестные дроны налетели на базу ВВС США в Луизиане
- В аэропорту «Шереметьево» совершил аварийную посадку борт «Аэрофлота»
- В Германии пожаловались на рост стоимости продуктов из-за конфликта в Иране
- В центре Москвы женщина упала с моста возле парка «Зарядье»