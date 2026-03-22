МО: ПВО сбили 244 БПЛА ВСУ и 8 авиабомб

Российские силы ПВО ликвидировали 244 украинских БПЛА и восемь авиационных бомб ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

МО: За ночь ПВО сбили 25 дронов ВСУ

Кроме того, добавили в ведомстве, ВС РФ поразили объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК), используемые в интересах ВСУ.

По данным МО, российской армии также удалось нанести поражение по местам подготовки и запуска дронов дальнего действия и пунктам временной дислокации противника, в том числе иностранных наемников, в 144 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Потаповка в Сумской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
