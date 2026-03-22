Юрист: Кормление голубей у дома может обернуться штрафом до 3 тысяч рублей
Граждане, регулярно подкармливающие голубей возле жилых домов, рискуют получить административный штраф до 3 тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила юрист, член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при АЮР Ольга Ошкина.
По словам эксперта, массовое скопление птиц нарушает санитарно-эпидемиологические нормы (СанПиН), повышает риск распространения инфекций, приводит к загрязнению дворовых территорий и привлекает грызунов. Кроме того, голуби часто портят лакокрасочное покрытие автомобилей, лавочки, элементы детских и спортивных площадок.
Ошкина пояснила, что неубранные остатки корма могут квалифицироваться как несанкционированное размещение отходов потребления. В таких случаях применяется статья 8.2 КоАП РФ, по которой грозит штраф до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 5 тысяч рублей.
Если такие случаи носят систематический характер и создают реальную угрозу санитарному благополучию жителей, Ошкина рекомендует обращаться в управляющую компанию, территориальное управление Роспотребнадзора или органы полиции для проведения проверки и принятия мер.
Ранее юрист рассказала, что за рекламу в Telegram могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
