Юрист: Кормление голубей у дома может обернуться штрафом до 3 тысяч рублей

По словам эксперта, массовое скопление птиц нарушает санитарно-эпидемиологические нормы (СанПиН), повышает риск распространения инфекций, приводит к загрязнению дворовых территорий и привлекает грызунов. Кроме того, голуби часто портят лакокрасочное покрытие автомобилей, лавочки, элементы детских и спортивных площадок.

Ошкина пояснила, что неубранные остатки корма могут квалифицироваться как несанкционированное размещение отходов потребления. В таких случаях применяется статья 8.2 КоАП РФ, по которой грозит штраф до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 5 тысяч рублей.

Если такие случаи носят систематический характер и создают реальную угрозу санитарному благополучию жителей, Ошкина рекомендует обращаться в управляющую компанию, территориальное управление Роспотребнадзора или органы полиции для проведения проверки и принятия мер.

