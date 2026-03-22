Симоньян: Роман о Тигране Кеосаяне выйдет в годовщину его смерти
Роман о режиссере Тигране Кеосаяне выйдет в годовщину его смерти. Об этом главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в интервью Борису Корчевникову для информационной службы «Вести».
По словам Симоньян, книга под названием «Не первая любовь. Исповедь горя и радости» рассказывает об их совместной жизни. Она тщательно готовит текст, многократно перечитывая каждую главу и даже каждый абзац вместе со свекровью - матерью Тиграна Кеосаяна Лаурой Геворкян.
Симоньян отметила, что для Лауры эта книга стала очень важной поддержкой. По её словам, свекровь говорила, что именно работа над романом и чтение глав сейчас удерживают её в жизни.
Ранее сегодня Симоньян рассказала, что один из трех ее детей неизлечимо болен.
Тигран Кеосаян ушёл из жизни 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет после тяжёлой болезни и длительной комы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
