СМИ: Неизвестные дроны налетели на базу ВВС США в Луизиане

В начале марта над военной базой ВВС США с ядерными бомбардировщиками B-52 в Луизиане заметили большое количество «неопознанных дронов». Об этом сообщает издание «The Independent».

По данным источника, налеты БПЛА происходили в течение нескольких ночей подряд. В связи с этим военные ввели режим изоляции на объекте и приостановили работу взлетно-посадочных полос на базе.