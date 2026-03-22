СМИ: Неизвестные дроны налетели на базу ВВС США в Луизиане
В начале марта над военной базой ВВС США с ядерными бомбардировщиками B-52 в Луизиане заметили большое количество «неопознанных дронов». Об этом сообщает издание «The Independent».
По данным источника, налеты БПЛА происходили в течение нескольких ночей подряд. В связи с этим военные ввели режим изоляции на объекте и приостановили работу взлетно-посадочных полос на базе.
Отмечается, что цель полетов «неопознанных» беспилотников и их принадлежность пока не установлены. По словам военнослужащих, не исключено, что инцидент мог быть частью разведки или тестирования систем обороны.
20 марта десятки иранских дронов атаковали американские военные базы на Ближнем Востоке. Информация о последствиях ударов и пострадавших в тот момент не приводилась, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее агентство «Bloomberg» сообщило, что замаскированное под списанный газовоз судно «Jamal» прошло через заблокированный Ормузский пролив.
- В аэропорту «Шереметьево» совершил аварийную посадку борт «Аэрофлота»
- В Германии пожаловались на рост стоимости продуктов из-за конфликта в Иране
- В центре Москвы женщина упала с моста возле парка «Зарядье»
- В РФ самые высокие зарплаты зафиксировали в сфере управления пенсионными резервами
- СМИ: В результате атак Ирана по Израилю ранены свыше 200 человек
- Франция выбыла из тройки поставщиков вина в РФ
- МИД Турции: Арабские страны сделали ИРИ «последнее предупреждение»
- МО: За ночь ПВО сбили 25 дронов ВСУ
- В Минпросвещения разработали новый стандарт обучения для старшеклассников
- СМИ: США и Израиль опасаются перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива хуситами