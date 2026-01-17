МО: ПВО сбили 10 дронов ВСУ

В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 08:00 до 12:00 часов по московскому времени.

Отмечается, что семь дронов ВСУ были уничтожены над Астраханской областью, два — над Волгоградским регионом и один — над Ростовским.

Ранее в Минобороны России объявили об освобождении населенного пункта Приволье в ДНР и села Прилуки в Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».