МО: ПВО сбили 10 дронов ВСУ
17 января 202612:27
Утром 17 января российские силы ПВО за несколько часов ликвидировали десять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 08:00 до 12:00 часов по московскому времени.
Отмечается, что семь дронов ВСУ были уничтожены над Астраханской областью, два — над Волгоградским регионом и один — над Ростовским.
Ранее в Минобороны России объявили об освобождении населенного пункта Приволье в ДНР и села Прилуки в Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
