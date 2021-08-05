Многоходовочка. В КПРФ назвали «перенос» выборов из-за COVID-19 вбросом Кремля

«Власти выгодно, чтобы меньше людей пришли на избирательные участки, и голосовали только административно зависимые избиратели. Когда рейтинг падает, нужно дезориентировать избирателей, чтобы они запутались, когда надо голосовать. У КПРФ как главной оппозиционной силы основная задача, чтобы как можно больше людей пришло на избирательные участки. Тогда наша поддержка, а где-то даже победный результат будут весомее. Власти, конечно, могут прощупывать возможность переноса выборов, если рейтинг будет падать. Но я думаю, что выборы состоятся в срок, избиратели придут на избирательные участки, а мы сможем обеспечить прозрачный подсчет голосов, направить своих наблюдателей, а переноса не будет», - заключил Афонин.

Ранее ряд партий, в числе которых «Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди» и «Партия Роста» подписали соглашение о соблюдении санитарно-эпидемиологических мер на предстоящих выборах. Другие партии, в числе которых КПРФ и «Справедливая Россия» отказались это сделать. Депутат Госдумы от КПРФ, первый секретарь московского горкома партии Валерий Рашкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что это был пиар-ход, чтобы дискредитировать партии, которые его не подписали.

«Они сегодня пиарятся на том, что якобы кто-то не заботится о здоровье своих граждан. Мы-то как раз и заботимся. Мы бьем в колокол, что было нельзя сокращать больницы и поликлиники. Их половину сократили в сельских районах, а в Москве – треть. Сотни тысяч врачей выгнали. Инфекционные больницы позакрывали! Позакрывали инфекционные отделения во многих больницах. Врачей-инфекционистов уволили. Вот о чем надо говорить», - возмутился Рашкин.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.

