Мизулина оценила попадание в санкционный список ЕС

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале заявила, что её мать попала в санкционные списки США и ЕС ещё в 2014 году и она «рада быть продолжателем семейной традиции».

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По её словам, ограничения против неё ввели «защитники педофилов, наркодилеров и живодеров из Европейской комиссии».

«Думаю, что особое недовольство у Евросоюза вызвали мои посты об отсутствии отопления в некоторых школах, а артист, на которого я жаловалась, это, очевидно... Зеленский», - написала он.

Ранее Мизулину и «Лигу безопасного интернета» внесли в санкционные списки ЕС за «нарушение прав человека», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Мизулина
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