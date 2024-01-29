Мизулина оценила попадание в санкционный список ЕС

По её словам, ограничения против неё ввели «защитники педофилов, наркодилеров и живодеров из Европейской комиссии».

«Думаю, что особое недовольство у Евросоюза вызвали мои посты об отсутствии отопления в некоторых школах, а артист, на которого я жаловалась, это, очевидно... Зеленский», - написала он.

Ранее Мизулину и «Лигу безопасного интернета» внесли в санкционные списки ЕС за «нарушение прав человека», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

