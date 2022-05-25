Минобороны: 12 тысяч жителей Донбасса остались без поставок лекарств

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил в среду, что более 12 тыс. граждан ЛНР и ДНР в ближайшие месяцы останутся без необходимой медицинской помощи из-за прекращения Международным комитетом Красного Креста поставок жизненно важных лекарств в Донбасс.

По его словам, это было сделано под предлогом якобы нестабильной ситуации в регионе.

«Прекращены поставки жизненно важных лекарственных препаратов и изделий для проведения диагностики и специфического лечения больных с ослабленной иммунной системой, хроническими инфекционными и эндокринными заболеваниями», - отметил генерал-полковник.