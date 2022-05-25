Минобороны: 12 тысяч жителей Донбасса остались без поставок лекарств

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил в среду, что более 12 тыс. граждан ЛНР и ДНР в ближайшие месяцы останутся без необходимой медицинской помощи из-за прекращения Международным комитетом Красного Креста поставок жизненно важных лекарств в Донбасс.

По его словам, это было сделано под предлогом якобы нестабильной ситуации в регионе.

«Прекращены поставки жизненно важных лекарственных препаратов и изделий для проведения диагностики и специфического лечения больных с ослабленной иммунной системой, хроническими инфекционными и эндокринными заболеваниями», - отметил генерал-полковник.

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Это приведет к увеличению количества новых случаев заболеваний и смертности, добавил Мизинцев.

Он призвал Всемирную организацию здравоохранения и Международный комитет Красного Креста возобновить регулярные поставки жизненно важных лекарств жителям Донбасса.

Ранее стало известно, что ВОЗ и Красный Крест перестали поставлять в Донбасс ряд жизненно важных препаратов.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:Красный КрестВОЗЛекарстваМинобороны РФ
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