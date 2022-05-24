ВОЗ и Красный Крест перестали поставлять в Донбасс ряд жизненно важных препаратов

Агентство ссылается на письмо главного врача Луганского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом министру здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко. В документе отмечается, что поставки антиретровирусных препаратов для больных ВИЧ-СПИД и диагностикумы для исследований по определению уровня СД4 клеток и вирусной нагрузки были прекращены, несмотря на запросы в МККК.

По словам самой Пащенко, ЛНР получала через ВОЗ и МККК 80-100% необходимых препаратов и медпродукции. Кроме того, лекарства и расходники поступали в республику из России, Глобального Фонда при логистической поддержке МККК; также Красный Крест поставлял препараты инсулина «Актрапид», «Протафан» и «Микстард» датского производителя Novo Nordisk.

В луганском офисе МККК сообщили, что организация заинтересована в сохранении гуманитарных проектов, однако не может указать сроки доставки препаратов из-за «нестабильной ситуации».

Кроме того, о проблемах с поставками препаратов сообщили в Республиканском центре ДНР по борьбе со СПИДом. По данным учреждения, при отсутствии лекарств без жизненно необходимого лечения останутся более 12 тысяч пациентов. При этом центр предупреждает, что ситуация может привести к «формированию устойчивых к антиретровирусным препаратам штаммов ВИЧ, увеличению количества новых случаев ВИЧ и увеличению смертности».

